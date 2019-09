Al parco Arssa torna Brif Braf: due giornate di spettacoli teatrali, musica e laboratori creativi destinati ai più piccoli

Avezzano. Teatro, musica, letture tematiche, spettacoli teatrali e laboratori creativi: anche quest’anno torna “Brif Braf – Il villaggio dei ragazzi”, giunto ormai alla terza edizione ed inserito negli Eventi Estate 2019 del Comune di Avezzano. Si tratta di un progetto ideato da “Il Volo del Coleottero Teatro Musica” per creare un’occasione di incontro tra bambini, ragazzi e famiglie in un luogo a loro destinato, tutto all’insegna della creatività ed all’interno di un contesto culturale definito nel quale ognuno potrà mettersi in gioco, scoprire, giocare e divertirsi. Appuntamento sabto 7 e domenica 8 settembre presso gli spazi del parco ARSSA di Avezzano. In caso di maltempo alcune attività si svolgeranno in spazi al coperto sempre all’interno del medesimo comprensorio.

Ecco il programma completo: nella giornata di sabato si partirà alle 11:00 con “Facciamo che…”, laboratorio teatrale destinato ai bimbi dai 5 anni in su; poi, dalle 16:00, “A giocar con le Storie”, letture sotto l’albero; alle 17:00 “Amici del Bosco”, laboratorio creativo di manipolazione per finire alle 18.30 con “Storie di un Cantastorie”, concerto teatrale. Domenica il programma partirà alle 10:30 con “Circobus”, labatorio di circo destinato a tutti; alle 16:00 “A giocar con le Storie”, letture sotto l’albero; alle 17:00 “Facciamo che…”, laboratorio teatrale destinato ai bimbi dai 5 anni in su ed, infine, alle 18:00 “Con gli Occhi di un Clown”, spettacolo teatrale addatto a tutti.La partecipazione alle attività è libera e gratuita. Per i bambini più piccoli è necessaria la presenza di un adulto durante le attività.