Al maestro orafo Giuliano Montaldi il premio “Cesare Paris” del Rotary club di Avezzano

Avezzano. “Per le particolari attitudini nell’ambito dell’arte al maestro orafo di indiscusso talento, che con le sue opere diffonde la cultura del nostro territorio in Italia e all’estero”. Con questa menzione il maestro orafo Giuliano Montaldi ha ricevuto, al Comune di Avezzano, il prestigioso premio “Cesare Paris” da parte del Rotary club di Avezzano.



“Dopo tanti anni di lavoro, raggiungere un traguardo così importante, nel mio territorio, mi riempie di orgoglio”, il commento di Montaldi, “un sincero grazie a tutto il gruppo di lavoro che mi segue ormai da tanti anni, che con una comunicazione efficace, mi aiuta a diffondere anche tutto quello che è dietro alla mia attività. Grazie a tutti i componenti della commissione, al presidente Bruno Bernardi, al presidente del Club Federico Piccone. Grazie a Adriana Gandolfi, preziosa consulente per le mie creazioni e in ultimo, ma anche in primis, grazie alla mia famiglia, colonna portante della mia esistenza”.

La consegna del premio

La giuria del Premio: Presidente Bruno Bernardi, Vice Presidente Federico Piccone, Segretario Paolo De Blasis, componenti Tiziana Paris, Pasquale Manna, Patrizia Micangeli, Presidente Rotaract, Chiara Paradiso.

Dopo la consegna del premio, nella sala consiliare del Comune di Avezzano, alla presenza dei figli dell’ingegnere Paris, c’è stata una conviviale al ristorante Napoleone di Avezzano dove il maestro Montaldi ha avuto il piacere di presentare alcuni suoi lavori realizzati per la linea “I Love Abruzzo”.

Il premio “Cesare Paris”

ll premio del Rotary Club di Avezzano fu fondato dal compianto Past Governor Ing. Cesare Paris, già Presidente del Club di Avezzano, che lo istituì al termine del suo prestigioso mandato alla guida del Distretto Rotary 2090. La dotazione iniziale derivò, nell’anno 1990, dall’eccedenza attiva del bilancio del Club e fu poi incrementata dalle “economie” dei vari Presidenti succedutisi negli anni, tanto da perseguire il suo scopo senza gravare sui bilanci annuali del Club medesimo.

Il Premio, dapprima chiamato “Premio Rotary Avezzano”, prese, per designazione unanime dei soci dopo la prematura scomparsa del suo Fondatore, il nome di “Premio Cesare Paris“. In base ad apposito statuto il Premio, istituito in memoria di tutti i Soci scomparsi e con l’intento di rendere più incisiva la presenza del Rotary nella realtà territoriale della Marsica, assegna ogni anno un pubblico riconoscimento a persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per esemplare contegno professionale o per promozione umana e sociale, o per tutela e recupero del patrimonio ambientale ed artistico oppure, infine, per particolari attitudini nel campo dell’arte.

Il primo a ricevere il Premio nel lontano anno 1992 fu il prof. Ugo Maria Palanza.

Albo D’oro dei premiati

1992 Ugo Maria Palanza – 1993 Fabbro Armonioso – 1994 Pasquale Di Fabi – 1995 Cooperativa Il Salviano – 1996 Florindo Di Ninno – 1997 Il Lanciavicchio – 1998 Donata Lombardi – 1999 Vittoriano Esposito – 2000 Don Antonio Sciarra – 2001 Cesare Pierleoni – 2002 Irma Bianchi – 2003 Luigi Puglielli – 2004 Marcello Ercole – 2005 Angelo Melchiorre – 2006 Francesco Recchia – 2007 Mons. Giovanni Ercole – 2008 Walter Cianciusi – 2009 Marco Pisegna – 2010 Emma Pomilio – 2011 Calabianchi Remo – 2012 Luca Di Nicola – 2013 Corale Claudio Monteverdi – 2014 Mensa San Lorenzo (Caritas) – 2015 Alberto Cicerone – 2016 Trio Cardoso – 2017 Lino Guanciale – 2018 Pierluigi Taccone – 2019 Giuseppe Cristofaro – 2020 Suor Carla Venditti – 2021 Mario Spera.

Foto: Marcello De Luca