Al lavoro, in smartworking o al parco, la nuova collection McCafè da portare sempre con sé

Al lavoro, in macchina, in smartworking o al parco… la dose perfetta di caffè o della vostra bibita preferita da portare sempre con voi per affrontare nel modo giusto tutti gli impegni e dare alle vostre pause quel tocco che di carica che avete sempre desiderato.

Tutto ciò è possibile con la McCafè Collection: mug da caffè 0.25cl, mug da cappuccino 0.35cl e borraccia per bevande da 0.55cl. Disponibili in tre colori diversi.

Come avere la nuova collezione McCafè.

In poche e semplici mosse è possibile fare vostra la nuova collezione McCafè.

REGISTRATI O ACCEDI.

Per partecipare tramite App, registrati o accedi al tuo profilo e vai nella sezione “offerte”

ATTIVA IL QR CODE.

Prima di procedere con l’acquisto dei Menù McCafè, apri il QR Code in alto a sinistra e inquadralo al Kiosk o in cassa in modo tale da accumulare punti.

GUADAGNA PUNTI.

Con i Menù Espresso, Menù Cappuccino, Menù Marocchino, Menù GranGusto e Mneù Dolcetto puoi guadagnare 1 punto. Con i Menù GranMattino e DolceMenu puoi arrivare a guadagnare ben 2 punti.

COLLEZIONA I PUNTI.

Non appena hai accumulato gli otto punti, comparirà un’offerta da utilizzare per richiedere il premio che preferisci e da lì si potrà ricominciare ad accumulare punti. E’ possibile accumulare al massimo 6 punti al giorno.

SCEGLI IL PREMIO

I premi tra i quali puoi scegliere sono: mug da caffè 0.25cl, myg da cappuccino 0.35cl e borraccia per bevande da 0.55cl. Tutto disponibile in 3 colori.

RITIRA IL PREMIO

Utilizza l’offerta al McCafè o in cassa per ritirare il premio.

Allora, cosa aspettate? Dal McDonald’s di Avezzano è già tutto pronto.