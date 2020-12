Celano. Al Comune di Celano arriva la riduzione della Tari, la tassa dei rifiuti, per il 2020. Questo quanto deciso ieri, in sede di consiglio comunale straordinario, dove sono stati deliberati importanti punti all’ordine del giorno:

per le utenze domestiche che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale”.

“La riduzione della tassa sui rifiuti del 20%”, precisa il sindaco, Settimio Santilli, “solo per l’anno 2020 (tassazione 2021). P er le utenze non domestiche di cui sia stata disposta la sospensione dell’attività attraverso i Dpcm sulla base dei relativi codici Ateco e per le utenze domestiche che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale”.

In consiglio è stata poi deliberata l’approvazione del Piano Economico Finanziario per la Tari.