Al Centro Italia Nuoto di Avezzano al via i campionati nazionali di pallanuoto uisp

Avezzano. Sono al via da oggi i campionati nazionali di pallanuoto uisp al Centro Italia Nuoto. Dopo un anno di stop per via del covid che ha limitato la partecipazione degli sport da contatto, finalmente si riparte: da oggi è fino a domenica 3 luglio la pallanuoto giovanile uisp giocherà il suo torneo nella sede di Avezzano.

“Ringraziamo Roberta Frizzi responsabile regionale del nuoto uisp Abruzzo e la società Centro Italia Nuoto che ospiterà la manifestazione, una partecipazione importante con oltre 200 atleti provenienti dal Piemonte, toscana, Molise e Abruzzo. Un primo passo per un nuovo inizio per la pallanuoto, un punto di partenza che ci proietta e ci stimola per la prossima stagione!”.