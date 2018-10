Al castello Orsini un convegno sulla battaglia di Lepanto per ricordare le gesta dell’avezzanese Marcantonio Colonna

Avezzano. Il Club per l’Unesco dell’Aquila è lieto di comunicare che venerdì 12 ottobre, a partire dalle ore 17.00, avrà luogo presso il castello Orsini Colonna di Avezzano un convegno sulla Battaglia di Lepanto. Tale convegno è organizzato in sinergia con l’ordine sovrano dei cavalieri di Malta, delegazione Abruzzo e Molise, che come è noto fu direttamente impegnato nella battaglia nel 1571.

Tale evento è particolarmente importante per la città di Avezzano in quanto Marcantonio Colonna fu uno dei principali attori di questo scontro militare sul mare uscendone vittorioso e determinandosi per l’effetto in scelte architettoniche poi distrutte dal terremoto del 1915. Marcantonio Colonna infatti risiedeva ad Avezzano presso il Castello Orsini e a seguito della vittoria fece fare una trasformazione architettonica allo stesso maniero medievale con sopraelevazione, dipinti murari e una trasformazione del giardino retrostante. Sarà presente all’evento il prof. Gaetano Blasetti, cav. gr. mag. in obb, delegato Abruzzo e Molise dell’Ordine di Malta, che illustrerà la figura di Marcantonio Colonna nelle vicende della battaglia di Lepanto. Inoltre l’architetto Raffaello Di Domenico, consigliere del Club per l’UNESCO dell’Aquila, farà una relazione sugli interventi di Marcantonio nel castello di Avezzano a seguito della battaglia di Lepanto. Moderatore sarà il prof. avv. Andrea Tatafiore, probiviro della Federazione Italiana Centri e Club per l’UNESCO.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Avezzano