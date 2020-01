Al castello Orsini di Avezzano un concerto con gli archi dell’orchestra sinfonica abruzzese, protagonista Ettore Pellegrino

Avezzano. Si è da poco conclusa la rassegna artistico-musicale “I Suoni dell’Arte” 2019, che in questa quarta edizione ha registrato un incremento di pubblico notevole, con 4 eventi nei Comuni di Celano, San Benedetto dei Marsi, Avezzano e Trasacco. Ciò nonostante non si arresta l’entusiasmo dell’associazione culturale “Arteficio” di Luco dei Marsi che è fiera di annunciare il primo evento delle attività programmate per il 2020.

“È con grande orgoglio che apriamo questo nuovo anno, forti della rinnovata collaborazione con la prestigiosa Istituzione Sinfonica Abruzzese”, sottolinea l’associazione, “reputiamo importante recuperare e vivacizzare i rapporti con Istituzioni di così alto valore musicale, operante sull’intera Regione, per sentirci parte integrante di una rete culturale di più ampio raggio, con l’auspicio che negli anni si possa cominciare a pensare un modo più condiviso e strutturato di promuovere la cultura musicale.”

Con queste parole, il presidente dell’associazione Emilia Di Pasquale, annuncia il concerto che si terrà lunedì, a partire dalle 21, nella cornice del Castello Orsini-Colonna di Avezzano. L’evento è stato accolto con grande entusiasmo dal Commissario Mauro Passerotti, il quale, in rappresentanza del Comune di Avezzano, si è fatto promotore dell’iniziativa, concedendo il patrocinio.

Protagonisti del concerto saranno gli archi dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese, che vedranno nella duplice veste di direttore e solista, il maestro Ettore Pellegrino, già direttore artistico dell’ente. Un concerto che lascerà spazio alla grande musica, da Šostakovič a Nino Rota, passando per i temi che hanno segnato la storia del cinema.

Un’importante occasione, per Avezzano e per l’intera Marsica, di poter apprezzare il valore musicale di un’Istituzione che rappresenta il fiore all’occhiello della nostra Regione. L’ingresso allo spettacolo ha il costo di due euro, per info e prenotazioni: arteficioassociazioneculturale@gmail.com