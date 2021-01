Aiuti per il sociale, ecco come richiedere quelli attivi nel Comune di Celano

Celano. Aiuti per il sociale: la delegata alle politiche sociali, avvocato Silvia Morelli, ha realizzato una guida per la cittadinanza su come richiedere alcuni dei bonus attivi del Comune di Celano. Le “pillole informative sociali” riguardano: buoni spesa, contributi per affitti, rimborso dei libri di testo, buoni mensa e altro ancora.

“Buoni spesa. Concessi ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 dicembre 2020 – gennaio 2021. Il Comune di Celano ha concesso, per N° 222 nuclei celanesi per un importo totale di € 95.800,00 (avanzo € 96,61), buoni spendibili presso gli esercizi commerciali di Celano che hanno aderito all’iniziativa.

Contributi per l’affitto. E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione in favore di conduttori di immobili ad uso abitativo (l. 431/1998);la Regione Abruzzo ha ripartito tra i Comuni le risorse assegnate per l’anno 2020 (con riferimento ai canoni di locazione relativi all’anno 2019); a tal fine le domande per beneficiare del suddetto contributo possono essere presentate a questo Comune entro il giorno 29 gennaio 2021 (seppur nell’avviso pubblico veniva indicata la scadenza della presentazione delle stesse al 15 gennaio); l’avv. Morelli, delegata alle politiche sociali, informa che gli uffici preposti, con apposito atto, hanno esteso alla data del 29/01/2021 la possibilità di presentare le istanze da parte del cittadini, considerate le difficoltà causa Covid 19 che hanno impedito il regolare accesso presso gli uffici. Il Comune di Celano da poco liquidato per gli affitti relativi all’anno 2018 a n. 10 nuclei familiari di Celano un totale di € 17.469,16; Il contributo di che trattasi non è cumulabile con la quota destinata all’affitto del cd. Reddito di Cittadinanza .

Rimborso libri di testo. Anche per l’anno scolastico 2020/21 è stata prevista la possibilità di presentare le domande relative al rimborso dei libri di testo per gli alunni delle scuole medie e superiori in applicazione dei DD.P.C.M. N. 320/99, N. 226/2000 E N. 211 del 06/04/2006 e in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni regionali D.G.R. n. 696/20; Le domande, corredate dal modello ISEE e delle fatture di acquisto, possono essere presentate, così come per gli anni passati, direttamente alle segreterie delle scuole medie e superiori oppure presso gli uffici del servizio sociale di questo Ente; la scadenza e’ stata fissata per il 31/01//2021;

Tessera per la libera circolazione per anziani/disabili/invalidi. Si informano i cittadini che gli Uffici sociali, in via Stazione 69, sono a disposizione per il rinnovo delle tessere per la libera circolazione sul territorio della Regione Abruzzo, per l’autobus ed il treno, ai sensi della L.R.44/2005, modificata dall’art. 2 L.R. N. 26/2016. Per i nuovi rilasci, le richieste potranno essere presentate da febbraio inizio 2021; a corredo del modulo di domanda allegare: copia documento identità, reddito imponibile ai fini Irpef riferito al solo richiedente relativo all’anno 2020 inferiore ad € 15.500,00 annui, copia invalidità civile, n. 2 Foto Tessera.

Assegni per il nucleo familiare con almento tre figli minori. I nuclei familiari che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 65 della L. 448/98, modificato dall’art. 13 della L. 97/2013, con la presenza di almeno tre figli minori, possono chiedere la concessione dell’assegno ANF per l’anno 2020 entro e non oltre la data del 31 gennaio 2021 (termine di scadenza fissato dall’Inps); le famiglie riceveranno un assegno annuo pari ad € 1.886,82. Nel 2020 il Comune di Celano ha istruito n. 48 pratiche per le quali l’Inps ha già erogato un totale di € 45.453,97 per le famiglie. Per le nuove domande annualità 2021 gli interessati potranno presentare le richieste non appena avranno ricevuto dai CAF i nuovi modelli Isee con scadenza a dicembre 2021.

Assegno di maternità per le donne inoccupate. Le donne che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 già art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448 – D.P.C.M. 452/2000 possono beneficiare dell’assegno di maternità concesso dai comuni; il Comune di Celano per l’anno 2020 ha assegnato a n. 24 mamme tale emolumento per un totale di € 45.229,65; le richiedenti devono essere inoccupate, non devono aver beneficiato di alcun trattamento economico di maternità e devono presentare la richiesta entro e non oltre 6 mesi dalla nascita del bambino/a; l’ importo dell’assegno maternità per i nati 2020 è di € 1.740,60 euro. Tale importo viene rivalutato dall’Inps ogni anno in base all’adeguamento ISTAT.

Si informano i cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza che nel mese di gennaio 2021 dovranno recarsi presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per il rinnovo dell’ISE affinché possano beneficiare e percepire regolare beneficio nei mesi prossimi.

Buoni mensa scolastici. I genitori che non hanno provveduto ancora alla registrazione, tramite portale, dei nominativi dei propri figli, poiché hanno trovato difficoltà con il nuovo sistema, possono recarsi presso gli uffici del Servizio Sociale del Comune di Celano sito in Via Stazione n. 69, dal lunedì al venerdì 10.00/13.00, dove troveranno personale addetto a fornire le dovute informazioni, procedere alla registrazione e verificare tutte le posizioni degli alunni nonché assistenza nella scelta della modalità di pagamento preferita.

Sportello polo sociale. Si comunica che sono regolarmente funzionanti in via Stazione: lo “Sportello Antiviolenza” con la presenza della dott.ssa Angela Raglione lunedì/mercoledì/venerdì dalle 9.00 alle 13.00; lo “Sportello Dipendenza della Persona”, per appuntamento, con il dott. Cristiano Di Salvatore.” conclude l’avvocato Morelli.

Tutte le info, moduli, scadenze inerenti le varie prestazioni possono essere richieste c/o gli uffici del Servizio Sociale in via Stazione 69 – dal lunedì al venerdì 10.00/12.00 – al numero 0863/790952 o per mail: [email protected] celano.aq.it – [email protected] celano.aq.it