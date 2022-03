Aiuti dalla Marsica per l’Ucraina, ecco le iniziative organizzate sul territorio

Avezzano. Sono tante in tutta la Marsica le iniziative organizzate per sostenere il popolo ucraino in questo difficile momento. Raccolte fondi e accoglienza sono all’ordine del giorno e in tanti comuni ci si mobilita per far partire i beni a sostegno di anziani e bambini.

La Caritas della diocesi di Avezzano ha attivato insieme al servizio Migrantes una raccolta fondi da destinare all’Ucraina. Chiunque volesse può effettuare una donazione al conto bancario della Caritas Iban: IT79H0538740443000000063987.

Anche la Caritas Diocesana di Sora – Cassino – Aquino – Pontecorvo ha lanciato una raccolta fondi e per sostenere gli interventi di solidarietà è possibile fare la propria donazione all’Iban IT69 L052 9774 470C C107 0065739.

A Trasacco da oggi nelle farmacie e nei supermercati sarà avviata la raccolta di farmaci e generi alimentari destinati alle popolazioni ucraine colpite dagli eventi bellici di questa settimana. Inoltre nei giorni scorsi il sindaco Cesidio Lobene ha incontrato una rappresentanza di cittadini ucraini che vivono a Trasacco e ha parlato della difficile situazione in cui si trova il loro paese.

Il Comune di Ovindoli, in collaborazione con la Protezione civile comunale e la Croce Rossa Italiana, vista la grave situazione venutasi a creare in Ucraina, ha aperto una raccolta fondi per sostenere il popolo ucraino in questo momento di grande difficoltà. Chiunque voglia può effettuare una donazione all’Iban IT93H02008 03284 000105889169, causale emergenza Ucraina.