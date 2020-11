Aielli tra i protagonisti del Festival diffuso Smart Cityness, Di Natale: abbiamo creato un paese museo

Aielli. La storia di Aielli, Comune divenuto museo a cielo aperto in Abruzzo, sarà tra i protagonisti della settima edizione del Festival diffuso Smart Cityness, organizzato da Urban Center. L’evento, affermatosi negli anni come punto di riferimento in Sardegna sui temi dello sviluppo locale, dell’innovazione e della creatività nei territori, sarà interamente fruibile online su più canali digitali e radio.

L’intervista a Enzo Di Natale, sindaco di Aielli, e il conseguente racconto del processo che ha portato alla ribalta il piccolo comune della provincia dell’Aquila, verrà trasmessa in diretta dalla Fondazione Siotto (Cagliari) il 28 novembre, durante la conferenza Spazio pubblico e comunità – strumenti e politiche di rigenerazione territoriale. La conferenza guarderà al ruolo dello spazio pubblico nei contesti urbani e rurali ed agli strumenti per la sua valorizzazione e rigenerazione attraverso il coinvolgimento delle comunità. Aielli e il suo primo cittadino saranno quindi esempio di innovazione e creatività per i territori.

“L’idea di dare una spinta allo sviluppo di un’attività economica e culturale nel territorio è stata determinante” spiega Enzo Di Natale, che prosegue: “il terremoto della Marsica del 1915 aveva cancellato la maggior parte del nostro patrimonio storico artistico, per questo ravvivare il paese e creare interesse ricollegandoci alla tradizione astronomica è stato un passo fondamentale e ampiamente determinante: abbiamo creato un museo a cielo aperto”

Aielli è infatti nota per la sua Torre delle Stelle, risalente al XIV secolo, che oggi ospita l’osservatorio astronomico più alto dell’Italia centrale. “Si tratta di un progetto molto interessante in quanto utilizzano come leva comunitaria la creatività urbana, con artisti tra i più importanti della scena mondiale” dichiara Daniele Gregorini, direttore artistico di Urban Center. “Invitarlo per noi è stato importante anche per avviare una connessione tra territori diversi quali l’Abruzzo e la Sardegna, e per approfondire tramite le buone prassi della comunità di Aielli temi quali la rigenerazione dei territori attraverso l’arte”.

Non resta quindi altro che attendere l’intervista e il racconto che della sua comunità farà il primo cittadino il 28 novembre dalle 17.

Link utili:

– sito Urban Center: http://www. urbancenter.eu/

– sito Smart Cityness: http://www. smartcityness.it/

– Instagram Urban Center: https://www.instagram. com/urbancenter_/

– Instagram Smart Cityness: https://www. instagram.com/smartcityness/

– Facebook Urban Center: https://www.facebook. com/urbancentercagliari

– Facebook Smart Cityness: https://www. facebook.com/smartcityness/