Aielli si spegne in ricordo di Sara Sforza a due anni dalla tragica scomparsa

Aielli. Il paese si spegne in ricordo di Sara Sforza. A due anni da quel drammatico 2 gennaio 2020 in cui perse la vita la 23enne, Aielli ha deciso di smorzare tutte gli addobbi e le luci natalizie in suo ricordo. La giovane, originaria di Aielli, rimase coinvolta in un incidente stradale lungo la Tiburtina Valeria che le costò la vita.

“Due anni fa un destino crudele, per mezzo di un’auto guidata a folle velocità da un uomo imbottito di alcool e di cocaina, spense per sempre il sorriso dolce di Sara Sforza”, ha spiegato il sindaco Enzo Di Natale, “un giorno maledetto, quel 2 gennaio del 2020, un carico di sofferenza e tristezza che non potremo mai dimenticare.

Così come non dimenticheremo Sara, la cui esistenza è stata interrotta negli anni migliori, strappata troppo presto dall’affetto infinito della famiglia e dei suoi cari.

Per ricordarla oggi spegneremo ogni luce natalizia che illumina le nostre piazze. Un piccolo gesto di rispetto e un segno di vicinanza ai familiari e a tutti coloro che dovranno convivere con un vuoto così grande”.