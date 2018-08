Aielli, scontro tra il sindaco e l’opposizione: voi pagavate lo staff, io faccio i murales che vanno su Rai1

Aielli. “La critica del consigliere di minoranza Curitti è tendenziosa, infondata e fuori luogo”. Questo l’affondo del sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, sulle critiche mosse nei sui confronti. “Rimarco un dato oggettivo: sarebbe il primo aiellese a non provare orgoglio per ciò che di straordinario è avvenuto nel nostro Borgo”, ha continuato, “il murale di Fontamara, encomiato da tutti a livello nazionale, é testimonianza di allocazione perfetta delle risorse e spinta propulsiva allo sviluppo turistico di Aielli. Se non fosse mossa da evidenti pretesti personali, anche l’opposizione -latitante in tutti i consigli comunali, poiché timorosa di un confronto diretto- approverebbe soddisfatta.

Per ciò che concerne il resto mi preme evidenziare un paio di questioni: l’abbandono , di cui Curitti parla, è presente solo nella loro veste di Consiglieri di Minoranza, da anni disertano ogni consiglio comunale. Ogni zona del nostro paese viene decorosamente pulita e manutenuta. L’abbandono era quello che stava aggredendo il paese quando loro ne erano amministratori, degrado che colpiva diverse aree che noi, in tre anni, abbiamo tornato a far rivivere (vedi il parco giochi, l’area verde largo Alafrano inaugurata ieri, il fontanile ‘sciacquaturo’, l’ex scuola materna e la sala parrocchiale, posti strappati dal degrado che la precedente amministrazione ci aveva lasciato in eredità). Per ciò che riguarda la zona fucense è evidente il contrario, infatti il territorio è costantemente oggetto di interventi manutentivi,da ultimo per il taglio delle piante abbiamo da poco stipulato una convenzione con il Consorzio di Bonifica che provvederà a ripulire le strade di loro competenza. Per gli importi sulla cooperativa consiglio a curitti di essere più presente e di studiare meglio le carte. 200mila euro è quello che spendevano loro, per fare clientelismo inutile. Noi ci attestiamo a meno della metà, con risultati migliori”.

