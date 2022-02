Aielli protagonista di una serie tv sull’arte: sarà trasmessa su canale Rai Gulp

Aielli. Aielli protagonista di una serie tv live action sull’arte svelata ai ragazzi che verrà trasmessa sul canale RAI Gulp.

A darne notizia il primo cittadino Enzo Di Natale, al quale è stata inviata un email dalla Rai. Il nome del programma è “Art Soup – Impara l’arte e NON metterla da parte” e l’intento è di coinvolgere i ragazzi in un viaggio empirico e di conoscenza del mondo dell’arte. Le riprese verranno effettuate in data 6 marzo 2022, lo stile e la regia di Riccardo Alessandri ricalcheranno il format “GoWild – Animali in città” già prodotto da ML Srls per Rai Ragazzi. “Sono molto contento di questa notizia”, ha spiegato il sindaco Di Natale, “ Borgo Universo ancora una volta attira non solo turisti, ma anche importanti format, in questo caso televisivi”.