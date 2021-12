Aielli entra nel libro“ I Piccoli Musei più belli d’Italia”

Aielli. Aielli con i suoi murales e la torre delle stelle è tra i Comuni presenti nel libro: “ I Piccoli Musei più belli d’Italia”, edito da Magenes editoriale. Un ennesimo importante riconoscimento che viene dato al Comune marsicano, che negli ultimi anni, grazie alle scelte lungimiranti del Sindaco Enzo Di Natale e le sue Amministrazioni.

Aielli in pochi anni ha saputo far parlare di sé non solo nel territorio regionale, ma anche in tutta Italia e non solo, questo perché il Comune ha saputo investire nella cultura nella bellezza e nella storia.

Soddisfazione per questo ennesimo risultato ottenuto è stata espressa dal Sindaco Enzo Di Natale. Il libro è già in vendita negli storie Mondadori, nelle librerie Feltrinelli oltre che in tutti i circuiti on-line.