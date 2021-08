Aielli: appuntamento con la quarta edizione della Sirente Bike Marathon

Aielli. Pronta a partire domenica 29 agosto la quarta edizione della Sirente Bike Marathon-Ana Aielli con l’Avezzano Mtb che sta lavorando attivamente per questa manifestazione proponendo un format simile alla edizione 2019 dei Campionati Italiani che vedrà comunque Aielli come epicentro logistico con i parcheggi presso il campo sportivo, l’ingresso in griglia, la partenza e l’arrivo in paese. Due i percorsi a scelta a seconda dell’allenamento che si possiede: la marathon di 61 chilometri e la granfondo di 30 chilometri.

Il tessuto associativo di Aielli muove la leva di tutta l’organizzazione condivisa con l’Avezzano Mtb e l’amministrazione comunale grazie anche al Gruppo Alpini Aielli, fondato nel lontano 1953 e che negli anni ha costruito la sua credibilità tutta sul fare, sulla solidarietà e sul dare agli altri, tanto da coniare il motto “un gruppo al servizio della comunità”. Tante le associazioni in loco di Aielli (sportive, culturali e sociali) che si prodigheranno per dare il meglio il giorno della gara ognuna con un compito ben preciso: di rilievo le collaborazioni con l’Avis, l’Associazione Culturale Libert’aria e la Pro loco.

“Si tratta di un impegno importante per noi”, spiega Gaetano Iacobucci, presidente del Gruppo Alpini Aielli, “perché la risonanza che dà un evento come la Sirente Bike Marathon non ha eguali nel nostro territorio. L’amministrazione comunale di Aielli e l’ente Parco Velino Sirente hanno confermato piena fiducia nel valore promozionale della manifestazione. Con il recente protocollo d’intesa firmato tra la FCI e l’ente Parco stiamo dando impulso alla nuova sentieristica con la nascita del Grande Anello del Parco. Grazie allo svolgimento della Sirente Bike Marathon che ha aperto la strada a questo progetto che valorizza la nostra rete sentieristica fruibile da tutti gli appassionati della mountain bike”.

La quota d’iscrizione attualmente in vigore è di 30 euro fino al 27 agosto e 35 euro fino al giorno della vigilia (28 agosto) sul posto. Per i team provenienti da fuori regione, con almeno 8 iscritti, una quota sarà gratuita.