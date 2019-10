Ai nastri di partenza l’Ecotrail della Roscetta: mezza maratora off-road tra le bellezze naturali della Valle Roveto

Civitella Roveto. La seconda domenica di ottobre è per Civitella Roveto, piccolo centro aquilano, sinonimo di Ecotrail della Roscetta. Sono ormai oltre 10 anni che la località nel cuore della Valle Roveto ospita l’evento podistico sui 21 km, una mezza maratona dalle caratteristiche particolari, completamente fuoristrada e disegnata su sentieri e carrarecce per far conoscere le bellezze della Valle Roveto, una porzione di natura rimasta incontaminata, uno scrigno di emozioni tutte da vivere attraverso 21 km che sono diventati ormai classici, occasione per molti per mettersi alla prova sfidando se stessi e i tempi stabiliti nelle passate edizioni.

Scorrendo la storia dell’Ecotrail, si scopre che il primato di successi va al marocchino da anni trapiantato in Abruzzo Mohammed Lamiri, vincitore per ben 7 volte fra cui le ultime 4 edizioni. Suo anche il primato della corsa, 1h30’30”, ma va considerato che in qualche anno la distanza è stata leggermente allungata. In campo femminile spiccano i 4 successi consecutivi di Paola Antonelli fra il 2010 e il 2013, mentre campionessa uscente è Eleonora Cipriani. Il primato della corsa è però di Raffaella Tempesta, 1h55’24” nel 2017. Gli organizzatori hanno leggermente rivisto il tracciato della gara, anche per invogliare chi da anni si presenta puntuale all’appuntamento di Civitella Roveto. La distanza precisa è 21,14 km per 500 metri di dislivello con molta salita e discesa, soprattutto nella prima parte di gara verso San Savino. Il via alle 9:30 da Piazza San Giovanni Battista, l’arrivo è invece posizionato presso il monumento dedicato a Enrico Mattei. Chi non se la sentisse di prendere parte alla gara lunga, potrà optare per la non competitiva di Nordic Walking sulla distanza di 9,4 km.

La manifestazione, tappa del circuito Parks Trail, è inserita nel quadro della Oktober Bier, evento curato dalla Congrega dei Briganti che comprende molte iniziative in grado di attrarre anche chi sarà a Civitella Roveto come semplice accompagnatore. La stessa Congrega dei Briganti curerà anche il ricchissimo pasta party finale, che per l’occasione sarà trasformato in un pasto completo. La quota di partecipazione per l’Ecotrail è tra le più contenute dell’intero panorama podistico, appena 10 euro con un limite massimo di partecipazione fissato a 10 euro, ma chi provvederà il mattino stesso della gara dovrà versare 12 euro. Per informazioni: Asd Ecoroscetta, tel. 338.6380720, www.ecoroscetta.it