Agricoltura del Fucino e grave problematica della viabilità, Pd presenta progetto di legge

Avezzano. È convocata, per il prossimo venerdì 1 aprile alle 15,30, una conferenza stampa presso la sede del Partito Democratico ad Avezzano in via XX settembre 119, sul tema dell’agricoltura del Fucino e della grave problematica della viabilità.

L’incontro con la stampa locale sarà l’occasione per presentare le iniziative che il Pd sta assumendo, dando seguito agli incontri con le categorie e le imprese agricole delle scorse settimane e in particolare per illustrare il disegno di legge regionale sulla viabilità fucense presentato dal centrosinistra.

Il progetto di legge prevede importanti dotazioni finanziarie in favore dei comuni proprietari delle strade e titolari delle manutenzioni, favorendo coordinamento e collaborazione con il consorzio di bonifica per una complessiva e condivisa gestione del patrimonio infrastrutturale a servizio dell’agricoltura. Saranno presenti il capogruppo Pd Silvio Paolucci, primo firmatario del ddl, il segretario provinciale Francesco Piacente, i consiglieri provinciali Antonella La Gatta e Valter Chiappini, Ermanno Natalini segretario Pd Celano, la segretaria cittadina Anna Paolini.