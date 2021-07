Agosto tra musica, cultura, svago e street food: svelato il calendario di Trasaccagosto 2021

Trasacco. Tutto pronto per Trasaccagosto 2021, il calendario di eventi estivi promosso dal Comune di Trasacco in collaborazione con le diverse associazioni e realtà culturali del posto e dei territori limitrofi.

Un appuntamento che, analogamente agli anni passati, animerà il comune marsicano, offrendo ai cittadini e a tutti coloro che vi si recheranno per trascorrere un momento di svago in questa torrida estate un’offerta variegata e in grado di accontentare tutti i gusti e tutte le età. Dopo la tre giorni di torneo di calcio a cinque organizzato dalla Consulta dei giovani che chiuderà il mese di luglio, e dopo lo show del comico Marco Mazzocca (31 luglio), agosto si aprirà con una giornata di prevenzione sanitaria grazie agli screening senologici gratuiti predisposti dall’associazione IncontraDonna. Sarà dato ampio spazio alla musica, al cinema e allo sport tra concerti e attività all’aria aperta, oltre a una due giorni con gli occhi all’insù per osservare le stelle cadenti dalla Torre Febonio durante la notte di San Lorenzo. Il 17 agosto ci si potrà cimentare nello yoga, il 18 agosto sarà la volta dell’evento “Cinque musicisti in cerca d’autore”, il 19 agosto il giornalista e scrittore Domenico Paris presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Il massimo della passione”, mentre il 20 agosto la pianista Emilia Di Pasquale si esibirà in concerto.

Spazio allo street food (21-22 agosto), al teatro con le associazioni Teatriamo (24 e 25 agosto) e Teatro Off-Limits (26 agosto) e a tante altre numerose attività per grandi e piccini.

Così il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene: “Trasaccagosto rappresenta un momento di svago per la nostra collettività, ma anche di ritrovo e di vetrina per le varie realtà culturali operanti sul territorio. Quest’anno, poi, abbiamo ulteriormente arricchito la nostra offerta selezionando artisti e personalità lontane dal nostro comune, esattamente nell’ottica di dare ampiezza alla nostra proposta. In alcuni giorni vi saranno anche due eventi, a orari distanziati, al fine di poter dare a tutti l’occasione di frequentare il nostro paese che, come sempre, si prepara ad accogliere con entusiasmo e ospitalità chi vorrà ivi recarsi. Tengo a sottolineare che ognuno degli eventi in cartellone si svolgerà nel rispetto delle misure anticovid, perché divertirsi va bene, ma farlo in sicurezza è anche meglio”.