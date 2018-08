Agosto in festa a Celano, programmati: servizi, piani di sicurezza e viabilità con Comitato Feste

Celano. Una importante riunione si è svolta nel Municipio di Celano per programmare tutte le iniziative e concordare le necessarie disposizioni al fine di consentire una buona riuscita ed una ottimale fruizione degli eventi estivi in calendario ed il flusso di visitatori e turisti. All’incontro, nel corso del quale sono stati discussi i punti relativi all’organizzazione delle manifestazioni del mese di Agosto, hanno partecipato oltre al Sindaco Santilli e diversi amministratori, anche il comando di PL, la Protezione Civile, le Guardie Ambientali e il Comitato feste Santi Martiri.

La prima riguarda il servizio di trasporto su bus navetta. Per offrire un servizio adeguato e decongestionare il traffico veicolare nei giorni di festa e quindi di maggior afflusso in Città, grazie a un accordo di programma siglato dal Sindaco di Celano con la società TUA (Trasporto Unico Abruzzese) è stato stabilito che dal 18 al 26 Agosto compresi, dalle ore 20.00 alle ore 02.00, saranno gratuitamente a disposizione degli utenti, 2 bus navetta della capienza di 60 passeggeri ciascuno. Il servizio di bus navetta sarà così articolato: una navetta partirà da Borgo Bussi (davanti deposito Cam), transiterà per Via Vestina, effettuando le fermate lungo il percorso dove esiste già la segnaletica della società Tua fino a piazza Aia; il secondo servizio di trasporto su bus navetta sarà disponibile dal piazzale adiacente il Palasport di Via La Torre, transitando per via Stazione e Via O.Ranelletti, fino davanti all’Auditorium E. Fermi. Per quanto riguarda le frazioni di Borgo Ottomila e Borgo Strada 14 i bus navetta saranno disponibili dalle ore 19,30 (Borgo Ottomila) e 19,45 (Borgo Strada 14) con ritorno a fine corsa alle ore 02.00.

Il secondo provvedimento riguarda la collocazione dei bagni chimici. Nell’ambito di una corretta tutela della salute pubblica e del mantenimento di condizioni igienico sanitarie e di decoro adeguate, l’Amministrazione comunale ha predisposto, nel periodo compreso dal 9 al 26 Agosto compresi, la collocazione di n. 15 bagni chimici, tra i quali due ad uso dei soggetti portatori di handicap, con pulizia/igienizzazione giornaliera di tutti i bagni. Verranno dislocati in batterie da tre presso: il Parco della Rimembranza, Supportico Magnante, Piazza Aia, Corso Umberto, Via Capo del Colle.

Importanti decisioni sono state assunte anche per quanto riguarda la circolazione veicolare cittadina. Si è discusso del piano di sicurezza secondo la vigente normativa per la festa dei Santi Martiri, con i vari punti di fuga, l’interdizione a qualsiasi parcheggio nell’area della manifestazione con l’attivazione del servizio rimozione forzata. Sono state specificate le disposizioni sulla viabilità per tutto il mese di Agosto, ovvero: sabato 11 e domenica 12 Agosto, chiusura al traffico dalle 21 fino a fine festa, di fronte ai Bar in piazza IV Novembre e Corso Umberto. Dal giorno 15 Agosto compreso fino al giorno 23 Agosto compreso chiusura al traffico di fronte ai bar in piazza IV Novembre e Corso Umberto dalla 21 fino alla conclusione festa. Domenica 12 agosto e domenica 19 Agosto chiusura al traffico dalle ore 8 alle ore 24 in via Corso Umberto. Dal 24 Agosto fino al 26 Agosto, chiusura totale del centro storico al traffico, con un’apposita forte indicazione del Sindaco nel riservare alcuni spazi di parcheggio in Via O.Ranelletti solo alle persone con serie patologie che ne pregiudicano la deambulazione.

Servizio di Polizia Locale. Per consentire una efficace applicazione delle disposizioni adottate dall’Amministrazione comunale, in accordo con il Comando dei vigili urbani, verrà potenziato e ottimizzato anche il servizio di polizia locale che prevederà il turno notturno per tutto il mese di Agosto.

Locali pubblici. Dal 10 Agosto al 31 Agosto gli intrattenimenti musicali potranno effettuarsi fino alle ore 2.00, mentre la chiusura dei locali è posticipata di un’ora fino alle ore 03:00 ad eccezione dei giorni 24, 25 e 26 Agosto in cui gli intrattenimenti musicali possono effettuarsi fino alle ore 3.00, mentre la chiusura dei locali viene posticipata alle ore 04.00. Si ricorda che è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e in lattine.

Il Sindaco Santilli ha chiuso la riunione, raccomandandosi al buon senso di tutti, nel rispetto delle regole e del quieto vivere tra tutti, che sono elementi imprescindibili per la buona riuscita in serenità di tutte le manifestazioni, negli interessi dei cittadini, dei giovani e delle attività commerciali.