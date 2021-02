Agorà Abruzzo, obiettivo lavoro: ad Avezzano corsi di formazione per 50 soggetti svantaggiati

Avezzano. Agorà Abruzzo, obiettivo lavoro: al via le domande d’accesso per i corsi di formazione.

Avezzano, Comune capofila del progetto “Think tank agorà” cofinanziato dal fondo sociale europeo (651 mila 800 euro) e dai partner privati (81 mila 800 euro), apre la porta alle domande per l’accesso ai corsi di formazione, tirocini aziendali e voucher di assistenza e cura per 50 soggetti svantaggiati. Il progetto è mirato a favorire l’inclusione sociale e lavorativa. L’operazione, scattata nell’ambito distrettuale n. 3 che fa capo al Comune capofila partirà, a stretto giro, anche negli ambiti Marsica (20 posti), Peligno (20) e Sangrino (10). Globalmente, quindi, l’intervento n. 24 Agorà Abruzzo spazio incluso del Por Fse 2014/2020, con partner privati, Rindertimi, Sicurform, associazione Prometeo, Cooperativa Prometeo, Territorio e Sviluppo, aprirà le porte per il percorso formativo e di inclusione sociale a un centinaio di persone dell’area Marsica, Peligna e Sangrina.

“Il progetto, che prevede una serie di azioni rivolte alle persone fragili, coordinate dalla valente dirigente di settore, Maria Laura Ottavi, ha un’alta valenza sociale, poiché attraverso un percorso di formazione e tirocini punta a dare dignità e creare opportunità di lavoro alle persone in difficoltà. Favorire l’inserimento sociale e lavorativo di queste persone è un segno di civiltà e di attenzione verso chi vive in una situazione di difficoltà” spiega il vicesindaco con delega al sociale, Domenico Di Berardino.

I percorsi di formazione, per chi conquisterà il pass di partecipazione, si concluderanno con il rilascio di qualifica professionale, che prevede tirocini formativi della durata massima di 3 mesi, almeno 21 ore settimanali (84 mensili), con una indennità mensile di 600 euro onnicomprensivi. Gli ammessi potranno accedere anche ai voucher per cura e assistenza domiciliare (300 euro massimo al mese) per gli anziani e i bambini (doposcuola con attività ricreative e di laboratorio nel centro think tank) in orario in contemporanea allo svolgimento delle attività di formazione e di tirocinio.

La domanda, scaricabile dal sito internet del comune di Avezzano (www.comune.avezzano.aq.it) può essere presentata entro il 15 marzo tramite raccomandata a/r all’ufficio sociale del Comune, tramite posta certificata al [email protected], oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo in piazza della Repubblica 8, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.