Agonizzante con una corda stretta intorno al collo, volontarie salvano cucciolo: è in cerca di adozione

Avezzano. Dopo mesi di appostamenti per cercare di trarlo in salvo, curarlo e garantirgli un futuro migliore e una vita vera, due volontarie marsicane sono finalmente riuscite a salvare questo cucciolone che vagava disperato, dolorante e gravemente ferito. Anche grazie all’aiuto del veterinario Ennio Di Carlo adesso, dopo un periodo di convalescenza non facile, si sta ristabilendo. Qualche altro giorno e sarebbe morto tra atroci sofferenze. La corda che aveva legata intorno al collo, non si sa da chi né perché, lo stringeva talmente tanto che oltre all’infezione in corso non riusciva più neanche a deglutire. Senza l’intervento delle volontarie sarebbe certamente morto.

Adesso si trova presso lo studio del veterinario Di Carlo ad Avezzano che ha provveduto alle prime cure, le più urgenti e fondamentali per salvargli la vita. L’emergenza però non è passata. La richiesta è quella di aiuto e collaborazione. Chiunque abbia la possibilità, anche di compiere un piccolo gesto di sostegno economico per affrontare le spese mediche, si renderà protagonista di un bellissimo atto di amore.

Il cane, inoltre, è in cerca di adozione e di qualcuno che sappia amarlo. Si tratta dell’ennesimo caso di maltrattamento verso il mondo animale che però, grazie alla grande sinergia tra volontari, medici e gente di buon cuore, si può risolvere per il verso giusto. Aiutateci a farlo adottare.

Per info e contatti: studio veterinario Ennio Di Carlo