Aggressione della ex nell’auto davanti alla caserma dei carabinieri, 33enne scarcerato

Avezzano. E’ stato scarcerato dal tribunale di Avezzano il giovane accusato di aver aggredito una ragazza all’interno dell’auto davanti alla caserma dei carabinieri a Tagliacozzo. Il marsicano, A.D.C, 33 anni, residente ad Avezzano, è accusato di atti persecutori e lesioni aggravate nei confronti della donna di Tagliacozzo.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avezzano, Maria Proia, ha convalidato l’arresto e ha scarcerato il giovane revocando i domiciliari a cui era stato sottoposto dopo essere stato colto sul fatto da due carabinieri che avevano sentito le urla della ragazza provenire dall’auto parcheggiata vicino alla sede della compagnia dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo.

Secondo l’accusa del pubblico ministero, Maurizio Maria Cerrato, il giovane avrebbe aggredito la sua ex in macchina all’ennesimo rifiuto da parte della donna di interrompere la loro relazione.

Per il 33enne, difeso dagli avvocati Felice Iacoboni e Andrea Tinarelli, è stato disposto il divieto di avvicinamento alla ragazza e ai luoghi da lei frequentati.