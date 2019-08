Aggredito con la motosega, parla uno dei fratelli coinvolti nella lite. Ascoltato dai carabinieri

Avezzano. Era rimasto coinvolto in una lite con il fratello che durante l’aggressione aveva imbracciato una motosega. Ora il giovane avezzanese, accompagnato dal suo legale, Emilio Amiconi, è stato ascoltato dai carabinieri davanti ai quali ha sottolineando di essere stato aggredito con la motosega a seguito di continue provocazioni. “Una situazione divenuta insostenibile per il mio assistito, per la sua famiglia e per i suoi figli”, ha spiegato il legale di D.D.M., Emilio Amiconi, “si è trattato solo dell’ultimo episodio che è costretto a subire da tempo”.

Il fratello, P.D.M., è stato fermato dall’arrivo della polizia prima che la situazione potesse degenerare. E’ accaduto ad Avezzano, nella zona della Madonna del Passo dove risiedono i due avezzanesi. Sembra che alla base della discussione ci siano quindi motivi di poco conto ma che vanno avanti da tempo con liti e provocazioni. Uno di loro, secondo una prima ricostruzione, avrebbe raggiunto il fratello facendo irruzione nella sua abitazione. Uno dei due poi ha afferrato la motosega inseguendo il contendente. A quel punto è stata chiamata la polizia e una volante è arrivata sul posto.

La motosega, secondo il difensore dell’avezzanese, l’avvocato Roberto Verdecchia, era senza catena, quindi innocua e sarebbe servita al proprietario solo per intimorire il fratello. Non è di tale avviso l’avvocato Emilio Amiconi. “La motosega è stata sequestrata ed era presente anche la lama, diversamente da quanto affermato. Ciò è riscontrabile dagli atti e dal mezzo sequestrato”.

Si trovava ai domiciliari l’avezzanese con la motosega perché nei giorni scorsi era finito nei guai per un’altra vicenda, cioè per aver messo in atto aggressioni e maltrattamenti nei confronti della moglie. Gli era stata applicata la misura del divieto di avvicinamento nei confronti della moglie, che aveva subito maltrattamenti in famiglia.

Nonostante la separazione in atto e il divieto di avvicinamento alla ex, aveva continuato a seguire la donna, controllandone i movimenti, molestandola e offendendola anche in luoghi pubblici, come i negozi da lei frequentati, facendole temere per la sua incolumità, oltre che contravvenendo alla misura cautelare già in essere. Nonostante le prescrizioni del giudice, quindi, aveva continuato a mettere in atto azioni di stalking nei confronti della moglie e a quel punto era scattato l’arresto e gli erano stati concessi i domiciliari.