Aggrediscono prostituta con calci e pugni, decisivo l’intervento di un rugbista di Avezzano

Avezzano. Erano da poco passate le quattro del mattino quando un uomo di 34 anni, residente in via Nicola Di Lorenzo, è stato svegliato di soprassalto dalle grida di una donna provenienti dalla strada sottostante. Era in corso un’aggressione, con calci e pugni, nei confronti di una giovane prostituta che, stando alla descrizione del soccorritore, molto probabilmente non aveva più di 25 anni.

Il 34enne, rugbista avezzanese, ha raccontato che dopo essersi affacciato dal balcone della sua abitazione per capire cosa stesse accadendo, si è precipitato in strada per aiutare la ragazza. Alla sua vista, però, i due malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un vecchio modello di Fiat Panda. Si è così avvicinato alla ragazza, di origine nigeriana, per prestarle soccorso ma lei non ha voluto rivolgersi al pronto soccorso né sporgere denuncia.

“E’ stata malmenata con inaudita violenza. I due si erano accaniti su di lei procurandole lividi su tutto il corpo e tumefazioni sul volto. Non mi ha voluto dire se ad aggredirla erano stati dei clienti oppure i suoi protettori”, ha dichiarato il ragazzo.