Avezzano. Aggredisce la moglie in casa ma interviene il figlio e lo blocca, 51enne arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. In carcere è finito Loreto Giampaolo, 51 anni, di Avezzano, arrestato dai carabinieri intervenuti sul posto. Si tratterebbe, secondo l’accusa, soltanto di uno dei numerosi episodi di violenza che venivano messi in atto all’interno delle mura familiari. Stavolta, però, l’intervento del figlio e l’arrivo delle forze dell’ordine hanno portato a un provvedimento cautelare nei confronti dell’uomo.

Il fatto è accaduto durante la notte quando tra moglie e marito sarebbe scoppiata l’ennesima lite. La situazione però è velocemente degenerata e la discussione si è trasformata in una vera e propria aggressione fisica. L’uomo ha tentato di avvicinare la moglie aggredendola. In casa era però presente il figlio della coppia che è intervenuto e ha bloccato il genitore, ferendolo a una spalla. Una volta immobilizzato, è stato subito richiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Avezzano.

Una pattuglia è giunta sul posto e ha arrestato il 51enne, trasportato per le cure del caso al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano dove è stato sottoposto a delle fasciature e dimesso con una prognosi di alcuni giorni. E’ stato in seguito trasferito nella casa circondariale San Nicola di Avezzano in attesa dell’udienza di convalida.

L’uomo, a carico, aveva anche un avviso del questore dell’Aquila, emesso a seguito a una denuncia presentata dalla moglie precedentemente per altri episodi di aggressione. Infatti, sempre secondo l’accusa, sembra che le aggressioni erano ripetute. L’arrestato, difeso dagli avvocati Luca e Pasquale Motta, sarà ascoltato dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Avezzano nel corso dell’udienza prevista per domani.