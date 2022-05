Aggredisce il padre dopo l’ennesima richiesta di soldi negata per acquistare la droga, arrestato marsicano

Trasacco. Aggredisce il padre durante la notte al culmine dell’ennesima lite dovuta a una richiesta di soldi, probabilmente per l’acquisto di droga. Un giovane di 29 anni, di Trasacco, è stato arrestato dai carabinieri. E’ accusato di maltrattamenti in famiglia. Il giovane, secondo la ricostruzione, sarebbe entrato in casa dei genitori chiedendo dei soldi al padre.

Al suo rifiuto è scattata l’ennesima lite. Avrebbe compiuto anche atti di autolesionismo ed è stato necessario il trasferimento in ospedale. Le sue condizioni fortunatamente sono buone. Sarà trasferito in carcere dopo le dimissioni.

Si trovava già agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Per questo c’è stato un aggravamento di pena è per il giovane, assistito dall’avvocato Mario Flammini, è scattato l’arresto in carcere.