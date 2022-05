Aggredisce i carabinieri intervenuti per proteggere una donna maltrattata, arrestato

Avezzano. I carabinieri della compagnia di Avezzano hanno arrestato un 45enne, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti nei confronti della compagna.

L’arresto, operato nella flagranza di reato, è scattato dopo che i militari del nucleo radiomobile sono intervenuti su richiesta di aiuto della compagna dell’uomo. La donna era stata aggredita a seguito di un litigio per futili motivi. La pattuglia intervenuta è stata costretta anche a bloccare fisicamente l’uomo che, alla vista dei carabinieri, si è scagliato contro di loro, opponendo resistenza.

I militari operanti quindi, considerata la violenza posta in essere anche nei loro confronti, hanno proceduto all’arresto anche in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’arrestato, messo a disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Avezzano, si trova ora in carcere, in attesa della convalida dell’arresto da parte del gip del tribunale competente.