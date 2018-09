Aggiudicato il lotto “B” del nuovo plesso scolastico di Cerchio, Tedeschi: i lavori vanno avanti con impegno

Cerchio. È in corso il primo lotto della parte che riguarda la scuola elementare di Cerchio . Si tratta di una struttura nuova antisismica ad un solo piano, che si inserisce al centro del paese all’interno dell’area detta “località giardino”, dove è presente una palestra comunale che verrà adeguata e rinnovata prestissimo.

È infatti in corso lo studio per la progettazione definitiva ed il 2 ottobre il Comune è stato convocato presso la presidenza del consiglio dei ministri a Roma per definire le modalità dell’utilizzo dei fondi Cipe, ben 200 mila euro, per questa palestra.

“Con grande impegno e contro ogni avversità burocratica e di piccole cattiverie di pseudo- personaggi locali, i lavori vanno avanti”, afferma il sindaco di Cerchio Gianfranco Tedeschi.

“Contiamo di completare entro tre mesi la parte destinata alle scuole elementari e entro il 2019 la restante ala destinata a scuola materna”, continua il primo cittadino.

Il nuovo plesso scolastico di Cerchio prende forma e si concretizza, portando così avanti l’ambizioso programma di governo. Presto verrà presentato pubblicamente il progetto della palestra che completa “in una cornice straordinaria l’iniziativa di costruire scuole sicure, con spazi didattici innovativi e più accoglienti”.