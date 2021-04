Affluenza massiccia alle urne per scegliere la nuova turnazione in LFoundry

Avezzano. Affluenza massiccia alle urne per scegliere la nuova turnazione in LFoundry. Alle urne si sono recati circa mille dipendenti, su 1.400 aventi diritto, per esprimere il loro parere sul cambio del turno. Se vincerà il sì dal prossimo mese tutto verrà organizzato per fare in modo che i dipendenti osservino il “2 più 3” – due giorni di lavoro 8-20 e 20-8 e tre di riposo con turni da 12 ore – dicendo quindi addio al vecchio “4 più 4” in vigore nella fabbrica del nucleo industriale dal 1999.

Le urne si sono chiuse ieri sera a mezzanotte con l’ultima chiamata per i lavoratori del turno A e turno D. È iniziato alle 10, invece, lo spoglio. Le operazioni saranno svolte dalla commissione elettorale presieduta da Donato Buccini (Fiom-Cgil), e con i componenti Pierpaolo Ranieri, Moira Fois e Simone Antonini (Fiom), Piergiorgio Lucchini, Alessandra Esposito e Angelo Faina (Fim – Cisl), Alessandro Ciuffini, Vincenzo Luciani e Patrizia Persia (Uilm – Uil), Antonio Zaurrini, Giustino De Meis, Antonio Croce e Massimo Marchetti.

“Non appena si saprà l’esito del voto si inizierà a lavorare alla programmazione della nuova turnazione”, ha sottolineato Roberto Di Francesco rsu Fiom – Cgil, “sono certo che vincerà il sì perchè i lavoratori più volte hanno espresso la volontà di cambiare. Se così sarà entro il 10 maggio sarà indicata a tutti i dipendenti una nuova squadra. Si passerà da quattro a cinque squadre e si partirà con la nuova turnazione dal primo giugno. L’azienda si dovrà necessariamente organizzare per stabilire i nuovi ruoli per ciascun turno e per fare in modo che tutto sia pronto per giugno in modo tale da entrare subito a regime”.