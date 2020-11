Affidati i lavori sulla strada provinciale 63 Simbruina di Capistrello, Alfonsi: obiettivo sicurezza

Capistrello. È stato firmato questa mattina, nella sede di via Monte Cagno all’Aquila, il contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori urgenti sulla strada provinciale 63 “Simbruina”, per la manutenzione straordinaria del muro di contenimento in via Sallustio nel centro abitato di Capistrello, relativamente al quale sono stati stanziati 250mila euro e sottoscritto dalla Società O.CI.MA. S.r.l. con sede ad Avezzano.

“L’Amministrazione provinciale”, dichiara il consigliere delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi, “malgrado l’emergenza pandemica provocata dal SARS-CoV-2, mantiene fede ai propri impegni di restituire all’utenza la percorribilità in sicurezza delle proprie carrabili, nonostante le acclarate difficoltà degli enti provinciali, ricordando che sulla S.P. 63 “Simbruina”, la consiliatura del Presidente, Angelo Caruso, è intervenuta più volte, eseguendo lavori per oltre 700mila euro e con una richiesta in corso presso il Ministero dei Trasporti per oltre 1milione e 800 mila euro. Abbiamo anche consapevolezza che altre problematiche devono essere affrontate ma confidiamo nella condivisione degli obiettivi con le municipalità interessate. Il nostro obiettivo rimane quello di riportare una viabilità che possa consentire di contribuire al rilancio delle aree interne ed evitare il fenomeno dello spopolamenti dei nostri magnifici borghi”.

“Sono soddisfatto”, dichiara il presidente della provincia dell’Aquila Angelo Caruso, “per il lavoro svolto dal nostro apparato tecnico e amministrativo, dal delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, che, negli ultimi mesi, ha avviato cantieri per milioni di euro, indice di una Provincia attiva, dinamica e operosa”.