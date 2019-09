Affidati i lavori sulla SP 125 in località Antrosano per oltre 100.000 euro: passo in avanti per messa in sicurezza di tratto spesso teatro di gravi incidenti

Avezzano. E’ stato firmato questa mattina, alla presenza del Segretario Generale, Paolo Caracciolo, il contratto di appalto per l’affidamento dei lavori sulla S.P. n. 125 “di Antrosano”, che prevede l’illuminazione del percorso pedonale nel tratto tra la S.P. n. 24 “Panoramica” e l’abitato di Antrosano. I lavori, per un importo contrattuale pari a € 100.495,65, sono stati affidati all’impresa Tatangelo Ciro s.r.l., con sede in Sora (Fr). La Provincia interviene su una strada, la S.P. n. 125 “di Antrosano”, teatro, purtroppo, di gravissimi incidenti stradali e oggetto di una riunione con i Sindaci del territorio il dicembre scorso.

In quell’occasione il Presidente della commissione viabilità, Gianluca Alfonsi, conferì mandato all’Ing. Nicolino D’Amico di programmare uno studio per la predisposizione di autovelox, barriere di protezione, ulteriore segnaletica e/o dissuasori di velocità a terra. La commissione stabilì inoltre, nel medio termine, di verificare le condizioni per un progetto di ammodernamento e miglioramento strutturale dell’intero tratto stradale, poi effettivamente inserito nel piano di programmazione delle opere pubbliche della Provincia, per un importo di 400.000 euro.

Proprio qualche giorno fa, presso la sede distaccata della provincia ad Avezzano, si è tenuta un’ulteriore incontro tra il delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi e una delegazione delle municipalità per fare nuovamente il punto della situazione. L’inizio dei lavori, dichiara il consigliere delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, per l’illuminazione del tratto pedonale su questa importante arteria, rappresenta l’impegno dell’amministrazione provinciale alla soluzione di annose problematiche che non possono essere più procrastinate.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ringrazia tutti per le scelte operate e la celerità degli interventi su ogni strada della Provincia, in particolare i consiglieri della Marsica, Gianluca Alfonsi, Alfonsino Scamolla, Roberto Giovagnorio e l’ex vice presidente, Alberto Lamorgese per l’impegno assunto.