Adottaunristorante, l’hastag lanciato da un giovane avezzanese per sostenere i ristoratori con l’asporto e la consegna a domicilio

Avezzano. Tante le iniziative a sostegno dei commercianti che da domenica scorsa hanno visto di nuovo a rischio il futuro delle loro attività: dalle ore 18 saracinesche abbassate e tante incertezze e chissà da domani con l’asporto che potrebbe anche essere vietato, ma forse potrebbe rimanere la consegna a domicilio. In questo momento così difficile e pieno di dubbi, sono diversi i giovani che propongono iniziative a supporto delle attività. Ad Avezzano, un giovane ha lanciato l’hastag “Adotta un ristorante di Avezzano” invitando tutti a non rinunciare al piacere della pizza, ma sostenendo le attività di asporto e di consegna a domicilio, aiutando ognuno come può e secondo le proprie possibilità.

Non basterà, certo, ma si può provare. Come denunciato da Confesercenti #InprimaLive, sono in molti a rischiare di non alzare più la serranda. In questo momento, molto difficile per tutti, chi ama il buon cibo può dimostrare di essere coeso non solo attorno ad una tavola, ma anche a persone distanti e in difficoltà. Lo spirito di un Paese unito è l’antidoto giusto ad ogni crisi, perché si sa, si vince solo se si è uniti e sarà anche merito di ognuno di voi se alla fine di questo terribile momento riusciremo a ritrovare le serrande dei nostri locali preferiti bene alzate ad attenderci.