Adolescenti, bullismo e insidie della rete: al Galilei si comunica con il teatro e nasce il dibattito

Avezzano. All’Istituto d’Istruzione Superiore “Galileo Galilei” di Avezzano, nell’ambito del Progetto d’Istituto “Connessioni Sicure”, si è appena conclusa una settimana ricca di attività dedicate alla prevenzione di atti di bullismo, cyberbullismo e rischi nell’utilizzo della rete, fenomeni sempre più diffusi e attuali soprattutto nel mondo adolescenziale.

In occasione del 7 e 8 febbraio, giornate nazionali dedicate alla lotta ed alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo e all’uso consapevole della rete, l’Istituto ha proposto la visione di film scelti sugli argomenti indicati e la partecipazione al SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET”, giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, prendendo parte alle iniziative promosse da #cuori connessi.

L’incontro, tenutosi on line, ha visto il coinvolgimento e l’attenta partecipazione degli studenti coinvolti, che saranno chiamati alla realizzazione di elaborati digitali sui temi proposti.

Di particolare interesse le due giornate del 10 e 12 febbraio di Reading Teatrale, in collaborazione con la Compagnia Teatrale “Teatranti tra Tanti”, in cui Alessandro Martorelli, ideatore e fondatore della Compagnia, ha intrattenuto i ragazzi con lo spettacolo “Bulli tra le righe. Storia e racconti del bullismo di ieri e di oggi”, un percorso letterario, che ha evidenziato quanto il tema della prepotenza sia sempre esistito. La lettura di brani di Pirandello, Edgar Allan Poe, Stephen King, Nick Hornby, Ammaniti, storie di bullismo, violenza e prevaricazione, hanno stimolato tutti i presenti alla riflessione interattiva e ad un dibattito condiviso.