Adeguamento dell’impianto del centro servizi in via Edison: domani mattina sarà chiuso

Avezzano. Centro servizi in via Edison n.25, al nucleo industriale, chiuso domani mattina (mercoledì 23 giugno) dalle 8.30 alle 13.30.

I cancelli del centro per lo smaltimento rifiuti, gestito dalla società Tekneko, resteranno chiusi al mattino per consentire un adeguamento logistico dell’area dove vengono conferiti perlopiù rifiuti ingombranti.

L’impianto aprirà regolarmente i battenti nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30. Per informazioni i cittadini possono contattare il numero verde gratuito 800501690 della società Tekneko, la società che gestisce il centro dei servizi rifiuti in via Edison.