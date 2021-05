Addio ad Anna Maria Lorusso, storica impiegata della motorizzazione civile dell’Aquila

Avezzano. Ieri è venuta a mancare all’età di 67 anni Anna Maria Lorusso, storica impiegata della motorizzazione civile provinciale dell’Aquila.

La signora Lorusso lottava da molto tempo contro un brutto male, che ha sempre combattuto con instancabile tenacia. Dopo numerosi anni di servizio presso la motorizzazione civile dell’Aquila, ad agosto 2020 la signora Lorusso era andata in pensione. Sono molti gli impiegati della motorizzazione civile che, oltre a ricordarla con affetto, si accodano al cordoglio dei parenti, in special modo del marito Enzo e dei figli Marco e Michela. La salma è esposta nella casa funeraria Rossi in via Nuova 93 ad Avezzano, orari di ingresso domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e lunedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00. I funerali invece avranno luogo domani, lunedì 3 maggio, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo in Avezzano con partenza dalla casa funeraria Rossi. Dopo il rito funebre la sepoltura avverrà nel cimitero di Avezzano.