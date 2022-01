Addio a Silvano Della Rocca, i medici dispongono l’autopsia per chiarire le cause del decesso

Massa d’Albe. Ieri pomeriggio si è spento all’età di 75 anni Silvano Della Rocca, che da quasi trenta giorni era ricoverato all’ospedale S.S. Annunziata di Sulmona per un intervento di routine.

Silvano era stato sottoposto ad un piccolo intervento alla colecisti, che normalmente viene sbrigato in un paio d’ore e con qualche giorno di degenza, ma qualcosa non è andato secondo i piani e nei giorni successivi è stato necessario sottoporlo a due nuovi interventi e a un lungo ricovero in terapia intensiva, durato fino a ieri. Per accertare meglio le cause del peggioramento e del successivo decesso, ancora non del tutto chiare, i medici avrebbero disposto l’autopsia.

Tutti ricordano Silvano come un uomo buono e gentile, già da quando lavorava in una fabbrica tessile nel nucleo industriale di Avezzano, ma anche quelli che dopo la pensione condividevano le sue stesse passioni, una su tutte la ricerca dei tartufi. Silvano lascia la moglie Giuliana, i figli Marco e Annalisa, e il piccolo nipotino Tommaso.