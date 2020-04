Addio a Maria Grazia Di Marzio, la scrittrice del sorriso

Carsoli. Si è spenta nella notte presso la propria abitazione in Roma la scrittrice e saggista Maria Grazia Di Marzio , nostra vera amica di sempre. Era nata nel 1957 a Carsoli per poi approdare nella capitale romana ove ha vissuto per tanti anni facendosi apprezzare per le sue doti espressive, narrative e professionali.

Lascia la madre Vanna, le sorelle Franca e Paola, le nipoti, i parenti ed i familiari tutti che abbracciamo con cordoglio e partecipazione.

Maria Grazia di Marzio aveva vinto il premio all’edizione di Controsenso 2019, che le era stato conferito dai QuotidianiLive a Sante Marie nella giornata conclusiva con l’opera : “Il giro della mia mente in 21 giorni”.