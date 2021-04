Addio a Maria D’Alessandro, l’84enne “forte e gentile” di Tagliacozzo

Tagliacozzo. Una donna “forte e gentile”, una mamma di altri tempi, sempre pronta a preoccuparsi per figli e nipoti fino agli ultimi istanti di vita. Era così Maria D’Alessandro, 84enne nata e vissuta sempre a Tagliacozzo, venuta a mancare ieri all’affetto della sua famiglia.

Una vita vissuta per il prossimo. Semplice, sincera e buona come la ricordano quanti le hanno voluto bene. Sposata con Ennio Santini, scomparso nel 2005, si è sempre occupata della sua casa e dei suoi ragazzi Gabriella e Franco, che l’hanno resa nonna di quattro nipoti, Gabriele, Eleonora, Viola e Camilla, che adorava.

In questi mesi di emergenza evitava anche di mettere il naso fuori casa per paura di far preoccupare la sua famiglia che tanto amava. “Che grande insegnamento di vita ci hai dato a tutti nonnetta mia”, ha ricordato la nipote Eleonora, “non perdersi d’animo e continuare ad essere forti nonostante le avversità. Io cercherò di imparare da te. Non ho di certo la tua forza, il tuo coraggio, sono sempre stata piagnucolona. Ma voglio portare avanti la tua memoria di donna in gamba e caparbia”.

I funerali si terranno venerdì nella cattedrale di Avezzano alle 12. A Franco, amministratore della Live Communication, e a tutta la famiglia Santini l’abbraccio della redazione di MarsicaLive.