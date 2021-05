Addio a Giovanni Stefanucci, storico presidente Avis di Sante Marie e capostazione di Carsoli

Sante Marie. Il sorriso inconfondibile di Giovanni Stefanucci si è spento. Storico presidente Avis della sezione di Sante Marie se n’è andato ieri stretto dall’abbraccio della sua famiglia. Stefanucci, che avrebbe compiuto a luglio 73 anni, aveva fondato la sua vita sull’altruismo e sul volontariato. Ben 33 anni fa diede vita insieme a un gruppo di amici alla sezione Avis di Sante Marie e negli anni, oltre alla carica di presidente locale, ricoprì nell’associazione donatori sangue anche altri ruoli al livello provinciale e regionale.

Mite, simpatico, positivo e sempre con la battuta pronta e il sorriso sulle labbra per anni era stato alla guida della stazione di Carsoli e poi, dopo un breve trasferimento a Roma, di Avezzano. Assessore comunale dal 2004 al 2010, grande appassionato di sport e tifoso della Roma, presenziava a qualsiasi manifestazione si organizzasse in paese senza far mancare mai il suo supporto morale e materiale.

Dopo la pensione si era dedicato ai suoi hobby. Andava in bici, curava l’orto, aiutava in parrocchia e insieme alla moglie Lilia e a un gruppo di volontari di Sante Marie si recava una volta a settimana a cucinare alla mensa della Caritas diocesana ad Avezzano. La sua cordialità era inconfondibile, quando si incontrava per il paese era sempre pronto a fermarsi e a fare due chiacchiere con tutti

In tanti ieri si sono stretti anche solo con un pensiero a Lilia, ai figli Valerio e Virginia, alla nuora Erika e all’amato nipotino Filippo al quale era profondamente legato. I funerali si terranno domani alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore di Sante Marie. Chi volesse salutarlo può recarsi, nel rispetto delle norme anti – covid, nella casa funeraria Raffaele di Tagliacozzo.