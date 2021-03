Addio a Francesco Basile, il politico avezzanese che ha lottato per le periferie

Avezzano. Lutto oggi nel mondo della politica e dell’arte. Si è spento all’età di 62 anni dopo una lunga malattia Francesco Basile. È stato, tra le altre cose, anche coordinatore del movimento politico avezzanese “Fuori Centro”, con cui si era candidato anche nelle ultime elezioni comunali di Avezzano.

Francesco Basile aveva studiato Pittura presso Accademia di belle arti di Roma ma ha poi dedicato la sua vita per la sua terra e la sua città, spendendosi in politica e coordinando movimenti importanti per la valorizzazione del territorio, soprattutto delle aree più periferiche, come ad esempio il Movimento delle frazioni e dei quartieri di Avezzano.

Ma nonostante questo non ha mai scordato il suo grande amore per l’arte e la cultura, organizzando mostre e eventi su tutto il territorio promuovendo la pittura e ogni forma di espressione artistica.

Da sempre impegnato nel sociale lascia in tutta la città il ricordo di un uomo impegnato e appassionato, che ha lottato per una politica pulita, attenta ai bisogni dei cittadini e per una riqualificazione delle periferie e delle aree più deboli.