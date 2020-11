Addio a Ferdinando Margutti, “leone degli avvocati” e volto storico della Dc

Avezzano. È morto a 86 anni l’avvocato Ferdinando Margutti, ex parlamentare della Democrazia Cristiana. Storico legale, ha affiancato all’attività professionale una brillante carriera politica, a livello regionale e nazionale. Protagonista della battaglia per rendere Avezzano provincia, è stato per anni consigliere della Fondazione Carispaq e promotore della nascita della sede avezzanese della facoltà di Giurisprudenza dell’università dell’Aquila. Margutti si è spento stamattina nell’ospedale di Avezzano.

“Un leone degli avvocati”, così lo definisce Franco Colucci, presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Avezzano. “Un esempio per la sua passione e la sua combattività. Ha insegnato a tutti come si esercita la professione, come si affronta un problema di diritto, come si sta in udienza. Nel Foro si sentirà la sua assenza”.

“Sono profondamente addolorato dalla scomparsa dell’amico e collega Ferdinando Margutti, avvocato e gentiluomo che tanto ha dato alla città di Avezzano, per la quale si è spesso speso in prima persona dimostrando amore e sincera devozione verso le cause della stessa”. Così lo ricorda l’avvocato Maurizio Falcone. “È stato un punto di riferimento, vero e proprio faro per il nostro tribunale e per chi in esso ha esercitato ed esercita la professione forense. Ricordo la sua determinazione nel perorare le cause della gente, nello spendersi per essa. Gli siamo tutti grati per il suo impegno”.

“Nella notte si è spento l’avvocato Nando Margutti, caro amico di famiglia, già consigliere comunale, consigliere regionale e onorevole della Repubblica durante l’XI Legislatura. È dal ricordo di personaggi illustri, dalla presa di coscienza che vi è chi si è speso per questa nostra terra, che vi è da prendere esempio per una rinascita della stessa, libera da compromessi” afferma il consigliere comunale Nello Simonelli. “Una istituzione cittadina se ne va, meritevole del saluto della città cui professionalmente e politicamente ha dato lustro. Un abbraccio alla amica e nipote Simona Margutti e alla famiglia tutta”.