Addio a Elvio Gentile, giornalista signorile e garbato. Ha documentato la storia della Marsica con i suoi innumerevoli scatti

Avezzano. In punta di piedi così come è vissuto se ne è andato un giornalista che ha raccontato e documentato anni di storia nella Marsica. Professionale e garbato, per moltissimi anni è stato in trincea interpretando un ruolo importante per la categoria e nell’ambito della comunicazione. Durante i suoi lunghi anni di carriera e di servizio è riuscito sempre a mantenere rapporti ottimali con tutti i colleghi, ha collaborato con la redazione marsicana de “Il Tempo” con il compianto prof. Luigi Marini, e poi “Il Messaggero ” e successivamente con la redazione de “Il Centro”. La sua vita si è spenta all’età di 87 anni, sessanta dei quali trascorsi attivamente nel giornalismo di qualità. Sapeva coniugare il diritto di cronaca riuscendo a mantenere sempre la forma di rispetto in particolari accadimenti. I suoi servizi hanno costituito un importante binomio per i “pezzi” che raccontavano tanti fatti di tanta gente. Elvio Gentile è stato buon testimone del buon giornalismo,un esempio per la categoria. La salma è esposta presso la Casa Funeraria Rossi, mentre i funerali si svolgeranno domani giovedì 9 agosto 2018 alle ore 15.30 presso la Chiesa di San Rocco. Riposi in pace. @danieleimperiale