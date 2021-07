“Adam i Paradis”, la nota scrittrice danese Rakel Haslund-Gjerrild presenta il suo libro a Civita d’Antino

Civita d’Antino. La nota scrittrice danese Rakel Haslund-Gjerrild a Civita d’Antino per la presentazione del suo nuovo romanzo “Adam i Paradis” sulla straordinaria figura di Kristian Zahrtmann. Civita d’Antino. La nota scrittrice danese Rakel Haslund-Gjerrild a Civita d’Antino per la presentazione del suo nuovo romanzo “Adam i Paradis” sulla straordinaria figura di Kristian Zahrtmann.

L’appuntamento è per domenica, a partire dalle 15. La nota scrittrice danese Rakel Haslund-Gjerrild parlerà del suo nuovo libro, “Adam i Paradis”, dello scandaloso capolavoro dell’illustre pittore scandinavo Kristian Zahrtmann (su cui ruota l’intero romanzo) e della scrittura di narrativa sulle persone queer in un’epoca in cui l’omosessualità era oppressa e punibile. Durante l’evento, poiché il testo è in lingua danese, l’autrice leggerà alcuni brani selezionati in lingua inglese.

Il reading si svolgerà all’aperto presso la terrazza panoramica dell’Antica Osteria Zahrtmann. In caso di pioggia l’evento sarà spostato nella sala convegni del Museo Antinum.