Ad Avezzano va in scena La notte dell’uguaglianza, evento per sensibilizzare sul tema delle pari opportunità

Avezzano. Una serie di incontri e dibattiti per sensibilizzare sul tema delle Pari opportunità, per confrontarsi su equo salario, conciliazione dei tempi di lavoro, genitorialità responsabile, violenza di genere, gender mainstreaming e formazione di una coscienza libera da pregiudizi sessisti o discriminatori. Prenderà il via sabato 15 settembre, il calendario di appuntamenti organizzati dalla commissione pari opportunità del Comune di Avezzano, presieduta dalla consigliera Antonietta Dominici. L’appuntamento con la “Notte dell’uguaglianza” è nella ex scuola Montessori in via Fontana, a partire dalle 17.30. Sarà una serata di riflessione e confronto sulle differenze di genere e le opportunità dei cambiamenti dal tema: “I nuovi scenari del lavoro per le donne del nostro territorio”.

“Il principio che sta alla base delle pari opportunità è la necessità di dare alle donne la possibilità di compiere delle scelte, sia relative alla vita privata che a quella professionale, senza che queste scelte diventino oggetto di discriminazione”, il commento della presidente Dominici, accompagnata nel suo percorso dalla vice Marielisa Serone e dalle altre componenti della commissione Benedetta Cerasani, Anna Paola Faenza, Annamaria Contestabile, Mariangela Rametta, Anna Maria Di Felice, Annunziata Laurenzi, “lo scopo ultimo delle politiche relative alle pari opportunità è quindi di dare vita ad un insieme di iniziative e norme che portino da una parte al superamento di condizioni sfavorevoli e dall’altra alla realizzazione di un’effettiva parità uomo-donna in ambito lavorativo e non solo. Le misure attuate dalle Pari opportunità comprendono azioni di sensibilizzazione, formazione per sviluppare il bagaglio necessario sulle condizioni di genere ed una valutazione utile a testimoniare il cambiamento”. Le ospiti dell’incontro saranno legate al territorio e non solo, tutte collegate alla tematica del lavoro e delle pari opportunità a partire da Gemma Andreini, Presidente CPO Abruzzo, passando per Manuela Cozzi, Project Manager Gal Gran Sasso Velino, la vicepreside ITIS di Avezzano Concetta Cerasani, Tania di Mascio della Project Innovation, Maria Rosaria Di Renzo dell’Azienda Agricola Terra e Sole, Daniela Sorge della Pinguino Nuoto Avezzano fino ad Antonietta Bello del Teatro Nazionale di Roma. La serata sarà aperta dall’intervento teatrale a cura di Ilaria Arcangeli e Sophia Angelozzi “Lettere Rosa” e si chiuderà con un aperitivo il cui vino è stato gentilmente messo a disposizione dalla Cantina del Fucino. Apriranno i lavori gli interventi del sindaco Gabriele De Angelis e dell’assessore alle Pari opportunità Chiara Colucci.