Ad Avezzano un convegno-dibattito sulla mobilità sostenibile: stato dell’arte, opportunità e criticità della sua implementazione nei centri urbani

Avezzano. In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2019, il Comitato mobilità sostenibile marsicana-Fiab, organizza un convegno-dibattito venerdì 20 settembre alle 17 ad Avezzano nella Sala conferenze del municipio d’Avezzano (piazza della Repubblica 8) dal titolo Mobilità sostenibile: le esperienze di Roma e Avezzano.

Si metteranno a confronto le esperienze di due ex amministratori che hanno lavorato in quel particolare settore: Enrico Stefàno per la Capitale, Crescenzo Presutti per il capoluogo marsicano.

I relatori racconteranno la loro vicenda attraverso le attese, i primi passi mossi, i progetti avviati e

quelli portati a termine, gli ostacoli, le critiche e gli incoraggiamenti incontrati nella loro azione. È

un’occasione anche per capire come «funzionano» entrambe le città partendo proprio dal traffico che

si svolge al loro interno, qualcosa prodotto dalla forma e dalla storia degli agglomerati urbani.