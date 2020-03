Ad Avezzano torna in teatro “Le domeniche da favola”: in scena ci sarà Mu Lan e il drago

Avezzano. Torna il teatro per ragazzi e famiglie, con l’evento “Le domeniche da favola” giunto alla sua 8° edizione, grazie al progetto artistico della compagnia “Teatro Dei Colori”.

L’opera in scena sarà “Mu Lan e il drago”, in data 8 marzo 2020, ore 17,00 al teatro dei Marsi di Avezzano, con il contributo di assessorato alla Cultura, Ufficio Teatro del comune di Avezzano e rapporti istituzionali con Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione Abruzzo, la partecipazione della fondazione Carispaq , patrocinio della provincia dell’Aquila, Unima Italia e Agita. Iniziativa tra le più gradite dal pubblico nelle scorse stagioni.

Testo, regia e spazio di Valentina Ciaccia, animatori e mimi: Maddalena Celentano, Valentina Franciosi, Andrea Tufo, Massimo Sconci. Figure: Gabriele Ciaccia, costumi e maschere: Bartolomeo Giusti in una produzione di Gabriella Montuori.

Dall’epica dell’antica Cina. La storia della coraggiosa principessa Mulan diventa il pretesto per raccontare una grande civiltà, lontana ma sempre più vicina, con i suoi valori e la sua cultura spettacolare. Sullo sfondo il paesaggio della sconfinata Cina, rurale e guerresco, magico e misterioso. I personaggi, nobili raffinati e contadini saggi, aiuteranno la giovane Mu Lan nel percorso che la porterà a scegliere e a definire la sua identità. Nel rapporto tra il maschile e il femminile, nella dinamica di conquiste e tabù, si definisce la problematica che rende questa storia attuale, capace di dialogare con le giovani donne e i giovani uomini di un mondo che, come allora, cambia repentinamente, e può essere infinito, spaesante, ma allo stesso tempo pieno di possibilità inaspettate, nuove avventure e amici. Accompagnata da due simpatici amici, il Grillo e il Draghetto, Mu Lan affronterà le trasformazioni della crescita, il timore del diverso e dell’ignoto, i turbamenti del primo amore, il distacco dalla casa dei genitori e il confronto con il mondo. La calma narrazione della storia si intercala a divertenti dialoghi, immagini di figure in movimento, e acrobatici ed avvincenti combattimenti. La magia appare e scompare grazie alla poesia del teatro nero, con apparizioni di demoni del cielo e della terra, e della figura immortale ed affascinante del maestoso indomabile drago… Narrazione,Teatro d’attore teatro di figura e teatro nero con figure luminescenti .

Informazioni: Associazione Teatro dei Colori Onlus, Via dei Gerani, 45 – 67051 Avezzano (Aq) Tel. 0863.411900 – 347.3360029 – www.teatrodeicolori.it e-mail: [email protected] .

Prevendita: Punto informativo di Largo “Mario Pomilio” – Corso della Libertà, Avezzano .

Martedì e giovedì ore 18,00 -19,30. Biglietto unico € 5,00

Teatro dei Marsi – Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto 3, Avezzano (Aq) tel. 0863.412909

Nei giorni di spettacolo la biglietteria del teatro apre alle ore 15,30.