Ad Avezzano solo 98 candidati superano i 100 voti. Mascigrande e Cosimati mister e miss preferenze

Avezzano. Sono stati 600 i candidati delle sei coalizioni in corsa per le elezioni comunali di Avezzano di questi solo 98 hanno superato le 100 preferenze e tanti, tanti quelli che invece si sono fermati a zero voti. Numeri che vanno analizzati sia nell’ottica di un futuro assetto del consiglio comunale, sia di un panorama politico più ampio.

La fascia di mister preferenze è andata ad Alfredo Mascigrande, rsu della Fiam – Siapra candidato con la Lega, che ha ottenuto 546 voti. La miss, invece, ancora una volta si conferma Iride Cosimati, ex presidente del consiglio, che ha portato a casa con la lista di Fratelli d’Italia 490 voti, in accoppiata con il genero Maurizio Gentile che ne ha ottenuti 465. E’ arrivato a 452 preferenze anche Massimo Verrecchia, capo segreteria del presidente della Regione, Marco Marsilio, tra le fila di Fratelli d’Italia, mentre nella Lega si sono fatti notare Giovanni Luccitti con 377 voti e Pamela Di Iorio con 266.

Nella coalizione di Gianni Di Pangrazio la differenza l’hanno fatta gli ex amministratori che con la loro esperienza hanno ottenuto centinaia di consensi come Domenico Di Berardino, ex presidente del consiglio comunale, con i suoi 347 voti, e gli ex consiglieri comunali Ignazio Iucci con 334, Cristian Carpineta con 291, Roberto Verdecchia con 274, Maria Antonietta Dominici con 260 e Alessandro Pierleoni con 242. Buono anche il risultato di Nello Simonelli con 256 voti e Alfredo Chiantini con 246.

Al fianco di Mario Babbo i più votati sono stati l’ex consigliere comunale Pierluigi Di Stefano con 251 preferenze e Lorenza Panei, dirigente Pd, con 201. Anna Maria Taccone, invece, ha potuto contare tra gli altri su Filomeno Babbo, ex consigliere, con 272 voti e Deamaria Piersanti con 223.

Ecco i voti di tutti candidati: preferenze