Ad Avezzano professionisti a confronto sul tema degli accessi vascolari: come iscriversi gratuitamente

Avezzano. Appuntamento venerdì 17 giugno, all’hotel della Piana (Napoleone) ad Avezzano, per il congresso medico “Accessi vascolari in Abruzzo 2.0”.

Nella convention, in cui confluiranno esperti del settore che arrivano anche da fuori regione, verranno affrontate tematiche legate a quei presidi sanitari che garantiscono la comunicazione con il sistema venoso del paziente, permettendo ad esempio la somministrazione di farmaci per via endovenosa. Un tema importante perché l’assenza di un accesso venoso sicuro e adeguato può comportare criticità per i pazient ma anche per gli operatori e per l’organizzazione sanitaria.

Lo scenario terapeutico in questo campo è in veloce evoluzione per soddisfare i bisogni dei pazienti e i trattamenti come terapie oncologiche, nutrizioni parenterali e terapie antibiotiche a medio e lungo termine.

“L’obiettivo del convegno”, spiega Anastasia Fusco, referente della società scientifica italiana Ivas per Abruzzo e Molise, “è quello di creare una rete tra i professionisti delle aziende ospedaliere che si occupano di accessi vascolari per perfezionare le procedure e per confrontarsi sulle esperienze, con l’obiettivo del bene dei pazienti”.

