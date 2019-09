Ad Avezzano parte il corso per la somministrazione di alimenti e bevande promosso da Confesercenti

Avezzano. Confesercenti informa che presso la sede di Avezzano, in Via Roma 242, è in partenza il corso SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande), che ha sostituito quello che in passato era conosciuto come corso REC (Registro Esercenti Commercio).

L’attività formativa è rivolta a quanti abbiano necessità ed urgenza di ottenere il requisito professionale e l’attestato valido per aprire o prendere in gestione un’attività di somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari (bar, ristorante, pizzeria, pub, gelateria, commercio di generi alimentari al dettaglio, all’ingrosso, su aree pubbliche, ecc.). Il corso si svolgerà in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì. Sono ancora disponibili alcuni posti, pertanto Confesercenti invita gli interessati a prenotarsi presso gli uffici di Via Roma n°242 ad Avezzano, chiamando lo 0862-22764, il 349/2669699 oppure inviando una mail ad avezzano@ confesercentiabruzzo.it .