Ad Avezzano nasce l’Officina teatrale, una nuova realtà per le arti sceniche

Avezzano. Dalla collaborazione tra il Teatro Off (Limits) e Seven Arts Theatre Studio nasce una nuova realtà per le Arti Sceniche: l’Officina Teatrale, che sarà presentata al pubblico il prossimo 4 ottobre a partire dalle 17 nella sede del “Seven Arts Theatre Studio”, in via XX Settembre 429/D ad Avezzano.

Il nome non è un caso, perché si tratta di una vera e propria Officina dove vengono realizzate in modo separato diverse discipline, dalla Recitazione Teatrale e Cinematografica a Musica, Danza, Canto, Scrittura, Scenografia, le quali, una volta assemblate, creano delle vere e proprie Opere Artistiche. L’Officina Teatrale, perciò, non è un semplice laboratorio, ma un vero e proprio “luogo di Arte Scenica” che pone le sue fondamenta su tre colonne portanti che la contraddistinguono:

Formazione. È rivolta a tutti, qualunque sia il grado di preparazione: da chi non ha mai calcato un palcoscenico, per paura o per impedimento, ma ha sempre sognato di farlo, a chi vuole muovere i primi passi verso la professione attoriale, passando per tutti quelli che vogliono semplicemente divertirsi e rilassarsi coltivando la propria passione. I nostri corsi sono tenuti da insegnanti professionisti e si rivolgono a bambini, ragazzi e adulti. Ogni corso sarà integrato periodicamente con delle Masterclass tenute da professionisti che calcano i maggiori palcoscenici italiani e internazionali e con giornate “in esterna” per assistere ai migliori spettacoli presenti nelle stagioni teatrali nazionali e non solo.

Ideazione. L’officina Teatrale nasce anche per dare libero spazio a tutti coloro che hanno un’idea in campo artistico, ma che hanno difficoltà nel capire come svilupparla. Il nostro intento è coltivare queste idee e trasformarle in spettacoli, gestendo in affiancamento tutti processi creativi: scrittura del testo, ideazione e realizzazione degli impianti scenografici e audiovisivi, casting, prove, e infine, messa in scena.

Produzione- Una volta realizzato, lo spettacolo non può essere fine a sé stesso. Non può limitarsi alla semplice “rappresentazione di fine anno”. Il nostro obiettivo è perciò quello di creare degli spettacoli curati nei minimi dettagli che possano ottenere continui gradimenti e richieste di rappresentazione. La produzione è rivolta anche all’esterno. Siamo aperti ad ogni tipo di collaborazione e di “contaminazione”, pertanto chiunque può proporsi per un progetto, che verrà valutato ed eventualmente prodotto.

L’Officina Teatrale è tutto questo e molto di più. È soprattutto un luogo magico dove ciascuno può imparare a conoscere sé stesso e le proprie capacità e dove poter finalmente sprigionare il talento chiuso o nascosto che è dentro di sé.